Председатель Аграрного молодежного объединения РТ рассказала о своем деде-фронтовике

Председатель Аграрного молодежного объединения Татарстана Диляра Шувалова присоединилась к патриотическому флешмобу «Мой герой – моя семья». Она рассказала «Татар-информу» о своем деде – участнике Великой Отечественной войны.

Габдулхак Галимуллович Галимуллин родился 22 апреля 1925 года. На фронт попал в 1943 году, когда ему было всего 18 лет, а домой вернулся в 1947 году.

Фото: предоставлено Дилярой Шуваловой

«Мой дедушка воевал на Белорусском фронте, был танкистом. После Победы был отправлен на Дальний Восток воевать с японцами. Он был ранен в брюшную полость и лишен глаза. Его награды не сохранились, сгорели во время пожара», – рассказала Диляра Шувалова.

После войны Габдулхак Галимуллин работал водителем и слесарем. Воспитывал восьмерых детей. «Он жил в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района. У него девять внуков», – отметила собеседница информагентства.

Габдулхак Галимуллин ушел из жизни 20 июня 2023 года.

Фото: предоставлено Дилярой Шуваловой

В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой – моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».

Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

В прошлом году акция проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.