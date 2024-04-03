Предприятиям Татарстана предложили использовать углекислый газ для производства батарей

Завлабораторией Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН Николай Кузнецов предложил предприятиям Татарстана использовать углекислый газ (CO2) при производстве литий-ионных батарей. По его словам, благодаря CO2 можно получить базовые компоненты электролитов, которые являются главной частью батареи.

Он отметил, что, если электроды производят минимум 5 российских компаний (это не сложно и дешево), то электролиты на данный момент не производит пока никто, хотя именно этот компонент целиком отвечает за долговечность и эффективность работы батареи, цитирует спикера РБК Татарстан.

Литий-ионные батареи используют в мобильной и компьютерной технике, устройствах для хранения информации, электромобилях и медоборудовании. Кузнецов считает, что «Нижнекамскнефтехим» может стать отличным местом для производства таких вещей.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручал создать рабочую группу, состоящую из компаний и научных специалистов. Они должны будут решить вопрос с СО2 в республике.