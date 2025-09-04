Предприятия в Татарстане оштрафовали за порчу земель и незаконную добычу

В Татарстане природоохранная прокуратура проверила карьеры и нашла много нарушений. Оказалось, что предприятия незаконно складировали отходы и готовую продукцию на сельскохозяйственных землях, у них не было нужных документов на работу, и они не вели учет добытого песка или щебня.

По итогам проверок нарушителей оштрафовали на общую сумму 120 тысяч рублей. Руководителям предприятий вынесли предписания исправить все нарушения. Кроме того, в бюджет государства было доплачено более 363 тысяч рублей налогов.