Предприятия Татарстана заблаговременно готовятся к весеннему паводку

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, март в Татарстане пройдет без критических погодных аномалий. Но сотрудники Управления по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления (УПТЖ для ППД) встретили календарную весну в полной готовности. Об этом пишет газета «Нефтяные вести».

Особое внимание традиционно уделяется Карабашскому водохранилищу. Водозабор, расположенный на одной из самых высоких точек юго-востока республики, обеспечивает водой местные предприятия, а также социальную инфраструктуру Бугульминского и Лениногорского районов.

Водохранилище играет ключевую роль в производственной структуре «Татнефти» и способно вмещать до 48,5 миллиона кубических метров воды. Чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу этого важного объекта, с середины февраля в компании начинаются профилактические мероприятия: актуализируются планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, проверяется готовность аварийных бригад, исправность плавсредств и специальной техники.

«Даже если ничего не предвещает проблем, мы должны быть готовы к любому развитию событий, иметь стратегический запас инструментов и расходных материалов для ликвидации последствий паводка, – рассказал Вадим Пимуков, начальник производственно-технического отдела УПТЖ для ППД. – Особое внимание уделяется подготовке и слаженности работы аварийных бригад. Мы регулярно проводим тренировочные занятия для повышения готовности к оперативному реагированию».

Фото: пресс-служба «Татнефти»

План противопаводковых мероприятий охватывает различные сценарии развития событий. Наибольшую опасность представляет резкое повышение температуры и ускоренное таяние снега.

Если летом уровень водохранилища держится на отметке 139,5 метра, то перед началом зимы его опускают до 137,9, а в течение марта понижают еще больше – до 135,6 метра, создавая резерв для талых вод в объеме до 18 миллионов кубических метров.

«Характер паводка зависит от множества факторов. К ним относятся не только температура и количество снега, но еще и глубина промерзания грунта. А она, насколько мне известно, сейчас меньше обычного. И это благоприятный фактор, – сообщил Пимуков. – Высота снежного покрова сейчас составляет 25 сантиметров. В прошлом году в этот же период она была 78 сантиметров. Тем не менее нужно быть готовым к любому развитию ситуации».

Для предотвращения нештатных ситуаций сотрудники УПТЖ ежедневно контролируют уровень водоема. В период активного таяния снега замеры будут проводиться ежечасно. Аварийные бригады приведены в состояние повышенной готовности. У них на руках имеются детальные планы действий, а также четко распределены зоны ответственности руководителей и специалистов. На текущий момент проведена проверка технического состояния оборудования ГТС, которая подтвердила готовность сооружений к работе в паводок.