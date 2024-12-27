Предприятия Татарстана за 11 месяцев получили 76 млрд рублей по госпрограммам

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

За 11 месяцев 2024 года предприятия Татарстана получили 76 млрд рублей федеральных средств по госпрограммам, курируемым профильной рабочей группой. Об этом стало известно на совещании по развитию промышленности республики, которое провела в ОЭЗ «Алабуга» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор партпроекта «Предпринимательство» Альфия Когогина.

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

Итоги года обсуждались на заседании участниками рабочей группы по реализации государственных программ в сфере промышленности и привлечению федеральных средств в экономику региона. В мероприятии принял участие первый замглавы Минпромторга Татарстана Родион Карпов.

По словам Когогиной, работа особой экономической зоны, образовательного центра «Алабуга Политех», резидентов ОЭЗ — получателей госсубсидий и льготных займов на деле доказывает эффективность принимаемых мер господдержки для развития отечественных предприятий.

Фото: пресс-служба ОЭЗ «Алабуга»

Так, из 76 млрд рублей, которые предприятия получили по курируемым группой госпрограммам, 70,2 млрд составили средства программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», еще 5,8 млрд рублей — льготные займы Фонда развития промышленности.

На сегодня на территории «Алабуги» открыто около 40 заводов, создано более 17 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций в ОЭЗ достигает 171 млрд рублей. Только за предыдущий год выручка резидентов площадки достигла 179 млрд рублей.

На базе особой экономической зоны действует центр подготовки специалистов «Алабуга Политех», где реализуется дуальная программа обучения по 18 направлениям. Сейчас проходят подготовку 5 тыс. студентов из 84 регионов России и шести стран СНГ.