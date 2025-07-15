Предприятия Татарстана ускорили производственные процессы на 22% за полгода

Как сообщает Телеграм-канал Минпромторга РТ, за первое полугодие 2025 года 57 промышленных предприятий Татарстана, не относящихся к сырьевому сектору, стали участниками федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В проект включились компании из 23 муниципальных образований. Наибольшее количество участников зафиксировано в Казани (11 предприятий), Набережных Челнах (8) и Альметьевском районе (6).

В результате реализации мероприятий предприятия смогли сократить время протекания ключевых процессов в среднем на 22%, что положительно сказалось на производительности труда и выработке.

Обучение современным инструментам повышения эффективности прошли 656 специалистов. Также на базе региональной фабрики процессов было проведено 10 практических тренингов.

Первые успехи по внедрению принципов «бережливого производства» уже демонстрируют такие компании, как НПП «ХОРТУМ», «КАМАЗэнергоремонт», «КПКБ» и «ЗМТ-ГРУПП».

Внедрению изменений помогает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Татарстана. Его эксперты консультируют предприятия по оптимизации логистики, снижению потерь, сокращению простоев и более эффективному использованию производственных мощностей.

Участие в проекте доступно через цифровую платформу Производительность.рф.