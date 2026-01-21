Предприятия Татарстана смогут участвовать в проекте по повышению производительности труда

В Республике Татарстан открыт прием заявок на участие в региональном проекте «Повышение производительности труда», который реализуется в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба РЦК Татарстан.

Проект предусматривает бесплатную экспертную поддержку предприятий с годовой выручкой от 200 млн рублей. В рамках программы компаниям помогут внедрить инструменты бережливого производства и обучить сотрудников их использованию. Также предусмотрена помощь в реализации комплексных проектов, включающих диагностику предприятия и разработку решений по оптимизации бизнес-процессов с применением бережливых практик и ИТ-продуктов.

Государственную поддержку оказывает региональный центр компетенций в сфере производительности труда. При этом количество квот ограничено.

Отмечается, что региональный проект направлен на поддержку тех предприятий, которые стремятся повысить эффективность, но не подходят по критериям федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Подробнее о проекте можно узнать на официальном сайте.