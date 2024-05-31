Предприятия Татарстана пробежали кросс на Лебяжьем

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В казанском лесопарке «Лебяжье» состоялся забег с препятствиями «Кросс корпораций», в котором приняли участие 130 команд. Мероприятие проводится начиная с 2017 года.

Событие включало не только привычный кросс на три километра с преодолением 14 препятствий разной сложности, среди которых были рукоходы, переправы, барьеры, задание на балансирование и рампа высотой 4 метра, но и обширную шоу-программу. Были предусмотрены автограф-сессия от заслуженного мастера спорта по волейболу, призера Олимпийских игр Андрея Егорчева, динамичная разминка от партии «Единая Россия», фудкорт и концерт. Всех участников кросса накормили горячим обедом.

Кроме того, в этом году «Кросс корпораций» стал семейным – для детей была организована мини-полоса препятствий, которая была адаптирована участниками и финалистами шоу «Суперниндзя». Ключевыми достоинствами мероприятия, впрочем, стали шикарная природа и солнечная погода.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Участвовали в забеге сотрудники старше 18 лет, проработавшие в своих организациях минимум три месяца. Каждая команда состояла из шести человек. Участники были разделены на категории: крупные предприятия; средние и малые предприятия; непромышленные учреждения, государственные и муниципальные органы, а также общественные организации. Только «Казаньоргсинтез» выставил семь команд, три представил Казанский пороховой завод. Все были в собственной форме и со знаменами и группой поддержки. Разогревала публику вживую захватывающими композициями от Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin и «Сплина» рок-группа «Жанклодвангог».

Как и всегда в таких соревнованиях, победила дружба. Надо было видеть счастливые лица финишировавших, которые не только пробежали три километра, но и преодолели себя. Самые быстрые, разумеется, получили заслуженные кубки.

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков перед забегом пожелал участникам выложиться по полной. «Прекрасный день, чтобы показать себя, все, что вы можете и на что способны. Удачи вам и получайте удовольствие», — сказал он.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Депутат Государственного Совета РТ Ольга Воронова назвала бегунов надеждой и опорой. «Второй год мы проводим этот кросс на Лебяжьем. Число участников растет. Замечательное спортивное событие. Вы все являетесь надеждой и опорой республики. Спорт — это норма жизни», — завила она.

О роли организаторов делового кросса специально для «Татар-информа» рассказал Айдар Сагитдинов, руководитель аппарата администрации Кировского и Московского районов города.

«„Казаньоргсинтез“ является партнером города Казани в реализации социально-значимых мероприятий. И сегодня как раз проходит „Кросс корпораций“, который объединил 130 предприятий и организаций РТ, около 1000 человек. И здесь большое спасибо КОСу, предприятие оказывает максимальное содействие в организации на высочайшем уровне. Мы сами приятно удивляемся тому, как „Кросс корпораций“ стал брендовым, популярным проектом», — подчеркнул чиновник.

«Если в первые годы мы писали письма, не зная, придут команды или нет, то сейчас мы завершаем заявочную кампанию до дедлайна. Потому что огромное количество команд хотят принять участие в забеге на природе. Свежий воздух, кругом молодежь. Это всё: здоровый образ жизни, возможность приятно провести время, сплотиться с командой, познакомиться с коллегами с других предприятий и весело провести время. Будем стараться, чтобы проект развивался, росло количество участников, препятствия усложнялись, становились интереснее, чтобы сюда приходили семьями», — подытожил собеседник агентства.