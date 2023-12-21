Предприятия Татарстана привлекли более 500 млн рублей в качестве грантов

АО «ФРП РТ» - оператор Агентства по технологическому развитию, подвело итоги года и обозначило планы на 2024 год, сообщили в телеграм-канале Минпромторга Татарстана.

По словам гендиректора АО «ФРП РТ» Марата Бухараева, в 2023 году Татарстан представили 35 предприятий-участников, всего поступило 234 заявки по направлениям поддержки АТР.

«118 проектов включены в перечень приоритетных комплектующих. 12 проектов на сумму более полумиллиарда рублей поддержаны в интересах республики. Четыре компании на данный момент реализуют 5 проектов почти на 337 млн рублей», - рассказал Бухараев. Его слова прозвучали на заседании Совета директоров фонда под председательством главы Минпромторга РТ Олега Коробченко.

Спикер отметил, что фонд и «Новикомбанк» в этом году подписали соглашение о сотрудничестве для совместной поддержки малого и среднего бизнеса. АО «ФРП РТ» выстроило партнерские отношения с крупными предприятиями для реализации проекта «Единый закупщик сырья», стало резидентом сырьевой биржи в Иране и приняло участие в ряде международных выставок, форумов.

Также определены задачи на 2024-й. Среди них: разработка и внедрение мер поддержки предприятий Татарстана, развитие инфраструктуры промышленности, в том числе, участие в реализации проекта строительства промпарка «Станкостроитель». Также АО «ФРП РТ» планирует сотрудничать с Институтом пространственного планирования Татарстана в части определения наиболее благоприятных зон для строительства промпарков, а также поддерживать и развивать существующие промпарки и многое другое.