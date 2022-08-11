Предприятия Татарстана приглашают на Всероссийский конкурс социальной эффективности

На днях стартовал конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности – 2022». Для Татарстана он имеет особое значение, поскольку проходит в год 30-летия Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В этом году конкурс проводится по 15 номинациям. К участию приглашаются организации, готовые продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом и улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другим социальным вопросам.

«Развитие рынка труда и содействие занятости населения, создание условий труда, которые позволят работникам сохранить здоровье, распространение принципов социального партнерства и развитие малого предпринимательства, содействие занятости инвалидов – все это является приоритетными задачами социальной политики государства, реализации которых должен способствовать конкурс», – подчеркнули в ведомстве.

С более подробной информацией об условиях участия и порядке проведения конкурса можно ознакомиться на нашем сайте.