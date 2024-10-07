Предприятия Татарстана получили почти 50 млрд федеральных средств в 2024 году

За девять месяцев 2024 года татарстанские предприятия получили 49,7 миллиарда рублей по федеральным госпрограммам. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по реализации госпрограмм в сфере промышленности и привлечению федеральных средств в экономику республики, сообщили в Минпромторге РТ.

Большая часть федеральных средств, предоставленная предприятиям республики — 44,5 млрд, — выделена в рамках программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Еще 5 млрд составили льготные займы Фонда развития промышленности.

Первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов отдельно отметил работу, проделанную региональным Инвестиционно-венчурным фондом. «За предыдущие пять лет он профинансировал 10 проектов на 804,1 млн рублей. С начала текущего года сумма предоставленных займов превысила 900 млн рублей, профинансировано пять проектов», — сказал он.