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Предприятия Татарстана обучат инструментам бережливого производства
Предприятия Татарстана могут принять участие в отборе для реализации проектов по внедрению инструментов бережливого производства. Работа проводится в рамках национального проекта «Производительность труда», сообщили в Минпромторге РТ.
По федеральному проекту с 2025 года предприятия могут бесплатно получить поддержку Регионального центра компетенций в сфере производительности труда РТ и обучение сотрудников. Эксперты помогут обнаружить и устранить потери, внедрить инструменты бережливого производства и освоить компетенции, которые нужны для этого.
В министерстве отметили, что поддержка предоставляется компаниям, чья деятельность связана с обрабатывающим производством, строительством, сельским хозяйством, туризмом и транспортировкой грузов. Кроме того, выручка претендентов на получение поддержки должна составлять от 400 млн рублей, а доля иностранного участия в уставном капитале организации не превышать 50%.
Для участия в отборе нужно оставить заявку на сайте производительность.рф. Условия участия в проекте доступны по ссылке.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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