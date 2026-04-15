Предприятия Республики Татарстан обладают высоким потенциалом для выхода на рынок долевого финансирования (IPO), заявил начальник Волго-Вятского главного управления Банка России Андрей Попов на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Попов поблагодарил за налаженный обмен информацией о состоянии экономики региона с Министерством экономики и другими отраслевыми ведомствами. Он отметил, что эти сведения помогают выявлять новые тенденции и глубже разбираться в экономической ситуации, поэтому оценки и видение министерств востребованы для решений по ключевой ставке.

Также он выразил убеждение, что предприятия Татарстана обладают высоким потенциалом для выхода на IPO. Увеличение числа региональных компаний, привлекающих капитал на публичном рынке, окажет положительное влияние на бюджет республики.

Встреча прошла в рабочем кабинете Минниханова в Доме Правительства РТ с участием заместителя Премьер-министра – министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова и управляющего Отделением – Национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марата Шарифуллина. Стороны обсудили вопросы, связанные с текущей экономической ситуацией в республике.

В свете поручения президента РФ Владимира Путина о повышении капитализации фондового рынка особую значимость приобретает тема развития регионального финансового рынка, согласно сообщению пресс-службы.

Еще одно значимое направление деятельности Банка России – повышение доступности финансовых услуг в сельской местности, что влияет на качество жизни. В Татарстане реализуется проект «Сельский кабинет» – специально оборудованное компьютерное место с выходом в интернет. С его помощью можно воспользоваться государственными и финансовыми услугами: получить доступ к порталу «Госуслуги», совершать платежи и переводы, оплачивать налоги и коммунальные платежи.

Первые семь сельских кабинетов открыты в Дрожжановском и Кайбицком районах Татарстана. Проект будет расширен на другие районы.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении взаимодействия по всем рассмотренным направлениям.