Предприятия СИБУРа в Татарстане увеличили выручку по МСФО на 12%

Совокупная выручка «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» (входят в СИБУР) за первое полугодие 2025 года выросла на 12,1% – до 193,3 млрд рублей. Это следует из отчетности предприятий по МСФО.

Выручка НКНХ за январь – июнь выросла на 13,2% – до 136,7 млрд рублей, у КОС – на 9,6%, до 56,6 млрд рублей.

СИБУР реализует в Татарстане ряд проектов, обеспечивающих увеличение технологической независимости страны.

В Нижнекамске ведется строительство стирольной цепочки и металлоценового полиэтилена. На установке гексена получены тестовые партии продукции, начато строительство нового этиленопровода между «Нижнекамскнефтехимом» и «Казаньоргсинтезом». В Казани СИБУР ведет строительство крупнейшего в России производства катализаторов для получения полиэтилена и полипропилена, а также центра научных исследований и масштабирования технологий.