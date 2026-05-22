Предприятия СИБУРа в Татарстане увеличили выпуск продукции в первом квартале на 11%

По итогам 1 квартала 2026 года предприятия СИБУРа в Татарстане – «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» – увеличили производственные показатели на 11%. По данным министерства экономики Республики Татарстан, в совокупности они выпустили 1,11 млн тонн товарной продукции, за 1 квартал 2025 года – 1,0 млн тонн.

Факторами роста стали запуск новых мощностей, а также повышение производительности, загрузки производств, стабилизации работы оборудования.

По итогам 1 квартала 2026 года «Нижнекамскнефтехим» произвел 815 тыс. тонн товарной продукции, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2025 года. «Казаньоргсинтез» – 295 тыс. тонн (на 6%).

«Предприятия СИБУРа продолжают развитие производственной базы и улучшают показатели на действующих мощностях. Рекордные показатели за всю историю предприятий фиксировались по итогам 2025 года, сейчас мы видим продолжение роста», – отметил заместитель премьер-министра – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

Вице-премьер добавил, что на экономику предприятий значительное влияние оказывает сложная экономическая среда – снижение котировок, которое фиксировалось со второго полугодия 2025 года, ускорившийся рост сырья и логистики на фоне конфликта на Ближнем Востоке, долговая нагрузка на фоне масштабной инвестиционной программы.

«Но главное, что компания формирует основу для устойчивого роста, что в свою очередь является фактором социально-экономического развития Татарстана. Это происходит за счет повышения эффективности действующих мощностей и формирования нового кластера уникальных производств на основе запущенного комплекса ЭП-600. Параллельно этому компания развивает научный потенциал республики – в Казани через 3 квартала начнет работу новый научно-исследовательский центр, который будет разрабатывать новые материалы и технологии», – подчеркнул Мидхат Шагиахметов.