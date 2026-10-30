Предприятия СИБУРа в Татарстане нарастили выручку по итогам 9 месяцев

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В январе-сентября 2026 года совокупная выручка «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» выросла до 264,36 млрд рублей, следует из отчетности предприятий по РСБУ. Годом ранее этот показатель составлял 262,05 млрд рублей. Таким образом, рост составил 0,9%.

По данным министерства промышленности и торговли РТ, совокупный объем производства конечной продукции обоих предприятий увеличился на 1,2% – в январе-сентябре 2026 года НКНХ и КОС выпустили 3,1 млн тонн продукции, за три квартала 2025 года – 3,0 млн тонн.

«Предыдущий год оба предприятия СИБУРа завершили с рекордными показателями по выпуску продукции. Продолжение роста производства в условиях внешнего воздействия на нефтехимию и отрасли-поставщиков сырья свидетельствует об эффективности деятельности компании. Мы видим отдачу от масштабной инвестиционной программы – запущены новые производства этилена, гексена, расширены мощности по полиэтилену, а также рост производительности за счет ввода в эксплуатацию новых инфраструктурных объектов в Нижнекамске и Казани, реализации программ повышения эффективности, автоматизации производств, создания современных условий труда», – отметил заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

СИБУР находится на пике инвестиционной активности в республике. За последние четыре с половиной года компания направила в производственную, ремонтную, образовательную, научную и социальную инфраструктуру Татарстана 406 млрд рублей. План СИБУРа по инвестициям в 2026 году более 90 млрд рублей. Планируется, что к 2028 году объем вложений превысит 600 млрд рублей.