Предприятия СИБУРа в РТ направили почти 5 млрд рублей на природоохранные мероприятия

Предприятия СИБУРа в Татарстане направили почти 5 млрд рублей на природоохранные мероприятия. Средства пошли на строительство и реконструкцию биологических очистных сооружений на «Нижнекамскнефтехиме» и в реконструкцию производства изопропилбензола на «Казаньоргсинтезе». Такие данные озвучил руководитель Волжско-Камского управления Фаяз Шакиров, выступая с докладом о мероприятиях, проводимых в республике в рамках национального проекта «Экология».

«”Казаньоргсинтез” уделил в 2023 году значительное внимание вопросам охраны атмосферного воздуха: на закупку мобильной экологической лаборатории, установку стационарного поста контроля атмосферного воздуха и другие мероприятия направлено более 1 млрд рублей», – отметил Шакиров.

По данным КОС, инвестиции предприятия составили 1,27 млрд рублей. Одним из ключевых проектов стал ввод в эксплуатацию после реконструкции производства изопропилбензола. Введение в эксплуатацию новой установки позволило на 4% снизить расходные нормы по сырью и на 68% сократить потребление энергоресурсов. Вместе с тем, при производстве изопропилбензола на 20% снизились выбросы в атмосферу.

Как уточнили на предприятии, благодаря реализованным мероприятиям, среди которых, модернизация отдельных участков цеха очистки промышленных и сточных вод и обновление факельной системы, предприятие снизило выбросы в атмосферу CO2 и объем водопотребления. На 16% снизилась масса размещаемых отходов.

«В целях сокращения воздействия на окружающую среду в 2023 году рядом предприятий были реализованы природоохранные мероприятия, – отметил Шакиров. – В рамках соглашения о взаимодействии, заключенного между ПАО “Нижнекамскнефтехим” и Росприроднадзором, предприятием проведен ряд природоохранных мероприятий, в том числе строительство очистных, реконструкция доочистки выбросов и многое другое на сумму более 3,5 млрд рублей».

Среди реализованных проектов на НКНХ строительство локально-очистных сооружений сточных вод с возвратом очищенных стоков в производство на заводе «Этилен-600», рекультивация илонакопителей в районе села Борок, реконструкция биологических очистных сооружений, строительство факела закрытого типа на будущем производстве гексена и ряд других проектов.