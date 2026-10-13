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Экономика 13 октября 2026 13:27

Предприятия РТ получат налоговые льготы из-за расходов на защиту от БПЛА

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Для предприятий, которые несут расходы из-за атак беспилотников, предусмотрят налоговые льготы. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Межбюджетные трансферты из федерального бюджета пока не распределены. Но что касается налоговых льгот, предприятиям, которые несут расходы, связанные с атаками БПЛА, расширен перечень расходов, которые могут включаться в налогооблагаемую прибыль. Соответственно, это идет как льгота», – рассказала она.

На заседании депутаты рассмотрели параметры бюджета по разделу «Национальная экономика». По этому разделу объем расходов на 2027 год прогнозируется в сумме 134,1 млрд рублей.

#бюджет рт #налоговые льготы
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