Предприятия РТ подписали более 70 соглашений по внедрению программ здоровья для кадров

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

В Татарстане в рамках национального проекта «Демография» подписано 73 соглашения по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья работников предприятий республики. О том, как корпоративные программы помогают укрепить здоровье сотрудников, рассказал во время экскурсии по предприятий гендиректор Казанского государственного казенного порохового завода Александр Лившиц.

Предприятие посетили министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин, министр труда и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, председатель Федерации профсоюзов республики Елена Кузьмичева.

Гостям показали, как на предприятии повышают приверженность к здоровому образу жизни, производственную гимнастику, положительные изменения в вопросах питания. В рамках программ осуществляются профилактические мероприятия с привлечением медиков для обследования, проведения «школ» и лекционных занятий о формировании здорового образа жизни. Сотрудникам рассказывает о том, как отказаться от вредных привычек (от курения и употребления алкогольных напитков), перейти на здоровое питание и заняться спортом.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

«Такой корпоративный дух и приверженность к здоровому образу жизни на пороховом заводе заслуживают уважения, — дал оценку министр здравоохранения Татарстана. — Люди работоспособного возраста часто не обращают внимания на питание, не думают о концентрации сахара или холестерина в крови, физической активности. А здесь на предприятии позаботились даже о здоровом питании, что заслуживает уважения».

В республике с 2019 года в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, продолжается реализация регионального проекта «Укрепление общественного здоровья». Татарстан входит в число 20 пилотных регионов по внедрению новой модели центров общественного здоровья, региональных и муниципальных программ укрепления общественного здоровья, а также корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочих местах.