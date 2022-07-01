Предприятия РТ подали заявки на льготные кредиты для импортных закупок на 2 млрд рублей
Предприятия Татарстана воспользовались программой льготного кредитования закупок приоритетной для импорта продукции.
«В банки подано 7 заявок от предприятий республики на общую сумму порядка 2 млрд рублей», – сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.
На сегодня выдан первый кредит на сумму 76 млн рублей.
При текущей ключевой ставки Банка России 9,5%, льготная ставка составляет 5,85%.
«Ставка значительно ниже ключевой, отраслевым министерствам и муниципалитетам необходимо информировать предприятия и организации о возможностях использования данной меры поддержки», – отметил Шагиахметов.
Правительство России в мае приняло решение поддержать закупки важной для экономики и граждан импортной продукции. Импортеры смогут воспользоваться специальной программой льготного кредитования.
Срок, на который импортеры смогут получить такие ресурсы, будет зависеть от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год. Для оборудования и средств производства – три года.
В перечне приоритетной импортной продукции, утвержденном постановлением Правительства РФ, в том числе продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника.
Новый инструмент поддержки должен помочь предприятиям снизить текущие затраты, наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов.