Предприятия РТ подали заявки на льготные кредиты для импортных закупок на 2 млрд рублей

Предприятия Татарстана воспользовались программой льготного кредитования закупок приоритетной для импорта продукции.

«В банки подано 7 заявок от предприятий республики на общую сумму порядка 2 млрд рублей», – сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

На сегодня выдан первый кредит на сумму 76 млн рублей.

При текущей ключевой ставки Банка России 9,5%, льготная ставка составляет 5,85%.

«Ставка значительно ниже ключевой, отраслевым министерствам и муниципалитетам необходимо информировать предприятия и организации о возможностях использования данной меры поддержки», – отметил Шагиахметов.

Правительство России в мае приняло решение поддержать закупки важной для экономики и граждан импортной продукции. Импортеры смогут воспользоваться специальной программой льготного кредитования.

Срок, на который импортеры смогут получить такие ресурсы, будет зависеть от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год. Для оборудования и средств производства – три года.

В перечне приоритетной импортной продукции, утвержденном постановлением Правительства РФ, в том числе продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника.

Новый инструмент поддержки должен помочь предприятиям снизить текущие затраты, наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов.