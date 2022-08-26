Оборонные предприятия Татарстана готовы трудоустроить более 3,5 тыс. специалистов

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Татарстана предлагают соискателям более 3,5 тыс. вакансий. Они предоставляют работникам дополнительные бонусы и социальные гарантии. Об этом сообщил сегодня замминистра промышленности и торговли РТ Иван Колчин на коллегии Минтруда РТ в Казани.

«Актуальными являются вопросы деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса и вопросы кадрового обеспечения. Объем оборонного заказа на предприятиях увеличился. Потребность в рабочих кадрах в настоящее время составляет более 3,5 тыс. человек. Предприятиям требуются токари, фрезеровщики, сварщики, токари, слесари», – проинформировал он.

Потребность в кадрах испытывают КВЗ, «Ремдизель», Казанский пороховой завод и ряд других. Предприятия предлагают соискателям обширный пакет социальных гарантий. Это дополнительные выплаты, жилье или компенсация платы за арендное жилье, медосмотры, бесплатное питание и другие.