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Ру Тат
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28 апреля 2021  10:42
Егор Никитин

Предприятия нефтегазохимии РТ в I квартале продали продукции на 500 млрд рублей

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Нефтегазохимический комплекс республики в первые три месяца 2021 года показал рекордную выручку в более чем 500 млрд рублей. Об этом на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» сообщил его гендиректор Рафинат Яруллин.
«Положительная динамика цен и валютного курса в первом квартале позволила получить рекордную выручку. Стоимость продукции, отгруженной предприятиями нефтегазохимического комплекса республики, превысила 500 млрд рублей», — отметил он. 
Совокупные налоговые отчисления предприятий в консолидированный бюджет РТ выросли в 1,7 раза. Тем не менее в отрасли все еще сохраняется отставание от уровней 2019 года. 
«„Татнефть“ в первом квартале добыла 6 млн 388 тыс. тонн нефти — это на 11% ниже аналогичного периода прошлого года из-за ограничений ОПЕК+. В марте среднесуточная добыча увеличилась до 72 тыс. тонн в сутки», — отметил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга». 
Он добавил, что в первом квартале текущего года сократилась и переработка нефти в Татарстане: она снизилась на 10% и составила 4 млн 680 тыс. тонн.

Татнефтехиминвест-холдинг
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