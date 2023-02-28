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Предприятия машиностроения в Татарстане 2023 году должны увеличить отгрузку на 10%
Машиностроительные предприятия в Татарстане в 2022 году отгрузили продукцию на сумму около 850 млрд рублей, сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства в Зеленодольске.
По его словам, цель на этот год – увеличить объем отгрузки на 10%. Планируется выпустить не менеее 50 тыс. грузовых автомобилей, 10 тыс. легких коммерческих автомобилей, при этом министр допустил возможность выпуска большего количества техники, а также 100 вертолетов.
«Из-за ухода международных производителей многие компании столкнулись с отсутствием важных комплектующих. Несмотря на это крупнейшие предприятия отрасли продолжают свои проекты и выпуск новых видов продукции», - заявил Коробченко.
Он добавил, что предприятия Татарстана продолжат запуск новых производств, среди которых помимо прочего: комплектующие для отечественных автомобилей, сварочные роботы, лифтовое оборудование и сельхозтехника.
Министр отметил, что многие предприятия сохраняют зависимость от импортного оборудования, поэтому в Татарстане начали работу по развитию станкостроения и в 2023 году планируется собрать 30 станков, а к 2025 году расширить модельный ряд и обеспечить локализацию производств до 90%.
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