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Предприятия Казани отгрузили товаров собственного производства на 478,6 млрд рублей
478,6 млрд рублей – именно на такую сумму казанские предприятия отгрузили товаров собственного производства, а также выполнили различные другие работы и услуги.
Как сообщает мэрия города, на местных предприятиях в 2,3 раза выросло производство готовых металлических изделий, производство компьютеров также удвоилось, на 50% увеличилось производство текстильных изделий, на треть – электрического оборудования и более чем на четверть – машин и оборудования. На 13% выросло в городе и производство пищевых продуктов.
Также в столице РТ за 9 месяцев 2023 года в целом выросли основные экономические показатели. Так, на 8,6% вырос объем промышленного производства, объем инвестиций в основной капитал – на треть вырос, объем жилищного строительства – на 45,2%. Оборот розничной торговли и общественного питания увеличился на 7,5%.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Казани выросла до 73 тыс. рублей.
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