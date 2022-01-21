Предприятия из Казани и Черемшана выплатили 0,6 млн рублей долгов по зарплате

Компании из Казани и Черемшана погасили задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками на сумму более 0,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В частности, ООО «Тебова Нур» из столицы Татарстана, занимающееся в том числе производством и продажей автомобильных комплектующих, выплатило одному работнику 217,3 тыс. рублей.

Черемшанское РайПО в свою очередь перечислило 22 сотрудникам 386,4 тыс. рублей.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — заверили в ведомстве.