Предприятия Буинска после вмешательства прокуратуры выплатили 9 млн рублей налогов

В Буинске после вмешательства городской прокуратуры удалось добиться существенного сокращения налоговой задолженности. На очередном заседании межведомственной рабочей группы по соблюдению налогового законодательства были рассмотрены нарушения в этой сфере, сообщили в надзорном ведомстве.

В мероприятии приняли участие руководитель Межрайонной инспекции ФНС №8 по Республике Татарстан и представитель исполнительного комитета Буинского муниципального района. На заседании были заслушаны руководители крупных предприятий и индивидуальные предприниматели, имеющие налоговую задолженность по обязательным платежам.

После проведенной работы ряду организаций удалось погасить долги в добровольном порядке. В результате по итогам деятельности межведомственной группы налоговая задолженность на территории Буинского района снизилась на сумму более 9 миллионов рублей.