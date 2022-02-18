Предприятия автомобилестроения в Татарстане увеличили в 2021 году производство на 30%

Предприятия автомобилестроительного сектора в Татарстане нарастили в прошлом году производство на 30% по сравнению с 2020 годом, сообщил министр промышленности и торговли республики Татарстан Альберт Каримов на итоговом заседании ведомства.

«Прошлый год был удачным, даже несмотря на дефицит компонентов. Рост составил более 130%. В планах компаний в этом году еще увеличить объемы выпуска продукции на экспорт», - отметил Каримов.

Министр добавил, что КАМАЗ будет развивать модельный ряд грузовиков – как среднетоннажных (грузоподъемностью 14-40 тонн), так и малотоннажных (9-12 тонн), а также электротранспорт и технику на водороде. Для Aurus в числе задач – создание внедорожника премиум-класса.