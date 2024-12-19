Предприятия АПК РТ получили экономический эффект в размере 12,6 млн рублей

Фото: Минсельхоз РТ

В Минсельхозе РТ прошла рабочая встреча с представителями Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Татарстана под председательством Первого замминистра министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Ленара Гарипова.

Как сообщает пресс-служба министерства, на совещании руководитель РЦК Шамиль Байрамов рассказал о достигнутых результатах сельхозпредприятий-участников в рамках нацпроекта «Производительность труда».

В текущем году участниками стали 6 предприятий – ООО «Вахитово», ООО «АК Барс Пестрецы», ООО «Агрофирма Возрождение», ООО «Молко», СХПК «ТАН». Средний экономический эффект этих предприятий составил 12,6 млн рублей.

Например, в Агрофирме Возрождение увеличена эффективность процесса доения коров за счёт исключения задержки доения высокоудойных групп, оптимизировано пересечение маршрута операторов во время дойки. В результате выработка увеличилась с 27 до 35 отдоенных голов за 1 чел./час. Запасы сократились на 91%.

А на другом предприятии – СХПК ТАН оптимизирован тип поставки сырья с биг-бега на насыпной, а также исключена ручная загрузка корма микродозирования. В результате время подготовки кормов сократилось на 22%, объём запасов – на 67%.

Ленар Гарипов отметил важность использования инструментов бережливого производства и необходимость активного вступления курируемых организаций в национальный проект «Производительность труда».

Наряду с этим проектом со следующего года будет оказываться господдержка предприятиям с выручкой от 200 млн рублей.