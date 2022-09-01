«Предприятие замкнутого цикла»: в аэропорту Казани открылся Авиационный учебный центр

В аэропорту «Казань» сегодня открылся Авиационный учебный центр. В нем будут проходить обучение и повышение квалификации сотрудники аэропорта, а в перспективе планируется предоставлять образовательные услуги другим воздушным гаваням и организациям.

«Преимуществом подготовки кадров на базе собственного центра является сочетание теоретических и практических занятий на одной площадке. То есть аэропорт Казани стал предприятием замкнутого цикла – сам обучает свой персонал», – пояснили в пресс-службе воздушной гавани столицы Татарстана.

Лицензия Минобрнауки Татарстана была получена в марте. После этого сформировали преподавательский состав из числа ведущих специалистов аэропорта с большим трудовым стажем и опытом работы. В частности, 25 специалистов прошли подготовку в специализированных организациях и получили право на ведение преподавательской деятельности.

Кроме того, разработаны около 10 программ по транспортной безопасности и две программы по организации пассажирских перевозок. Предусмотрены также дополнительные тренинговые программы по повышению культуры обслуживания пассажиров.

В авиационном центре имеются два учебных и один компьютерный классы общей площадью 300 кв. метров. Следующим этапом его развития и расширения масштабов работы станет получение сертификата Росавиации.