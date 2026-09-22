Предприятие Татарстана открыло первый центр робототехники и ИИ в Африке
Предприятие Татарстана запустило первый в Африке центр робототехники и искусственного интеллекта. Проект получил название CIAR-Mali и был создан «под ключ» в рамках госконтракта с малийскими властями. Об этом сообщает официальный канал Минпромторга РТ в МАКС.
Центр включает учебно-лабораторный комплекс с промышленной и мобильной беспилотной робототехникой, ячейками автоматизации технологических процессов и вычислительной инфраструктурой для задач ИИ. Он предназначен для подготовки африканских школьников и студентов.
Согласно полученной информации, центр также оснащен собственной вычислительной инфраструктурой и лицензионным профессиональным программным обеспечением – сетью рабочих станций и серверным комплексом системы хранения данных. В качестве ИИ-платформы ученики смогут использовать продукт российского разработчика «Искра».
Гендиректор «Эйдос Робототехника» Фанис Мирсаитов отметил, что важным фактором для Мали при выборе компании для создания центра стала независимость российского производителя от импортных решений.
Первое знакомство малийской стороны с продукцией предприятия состоялось в 2025 году на полях саммита БРИКС в Казани.
Центр способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».