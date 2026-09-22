Предприятие Татарстана открыло первый центр робототехники и ИИ в Африке

Фото: официальный канал Минпромторга РТ в МАКС

Предприятие Татарстана запустило первый в Африке центр робототехники и искусственного интеллекта. Проект получил название CIAR-Mali и был создан «под ключ» в рамках госконтракта с малийскими властями. Об этом сообщает официальный канал Минпромторга РТ в МАКС.

Центр включает учебно-лабораторный комплекс с промышленной и мобильной беспилотной робототехникой, ячейками автоматизации технологических процессов и вычислительной инфраструктурой для задач ИИ. Он предназначен для подготовки африканских школьников и студентов.

Согласно полученной информации, центр также оснащен собственной вычислительной инфраструктурой и лицензионным профессиональным программным обеспечением – сетью рабочих станций и серверным комплексом системы хранения данных. В качестве ИИ-платформы ученики смогут использовать продукт российского разработчика «Искра».

Фото: официальный канал Минпромторга РТ в МАКС

Гендиректор «Эйдос Робототехника» Фанис Мирсаитов отметил, что важным фактором для Мали при выборе компании для создания центра стала независимость российского производителя от импортных решений.

Первое знакомство малийской стороны с продукцией предприятия состоялось в 2025 году на полях саммита БРИКС в Казани.

Центр способствует достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».