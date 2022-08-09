Предприятие из Казани заняло первое место в программе «Лидеры производительности»

Казанское предприятие «Опора плюс» заняло первое место во всероссийской программе «Лидеры производительности», сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Проект компании выдержал конкуренцию среди 37 регионов в 25-м потоке образовательной программы. Он направлен на увеличение производительности труда в течение трех лет.

По результатам оптимизации строительно-монтажных работ в компании выработка на одну бригаду увеличена на 30%, а количество незавершенных работ в смену уменьшилось на 31%. Всего предприятие планирует увеличить производительность труда не менее чем на 30%.

На данный момент еще две группы предприятия «Опора Плюс» включены в работу на 26-м и 28-м потоках программы. Программа «Лидеры производительности» реализуется в рамках нацпректа «Производительность труда и поддержка занятости».

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Владимира Путина и охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Образование», «Здравоохранение», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и другие.