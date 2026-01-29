Предприятие из Татарстана вошло в федеральный проект по оптимизации труда

Татарстанская компания «Радиоприбор» включена в федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщается на официальном портале национальных проектов России. Участие в программе позволит предприятию внедрить современные методы оптимизации производства.

На первом этапе специалисты «Радиоприбора» приступят к подготовке: выберут тестовый производственный поток и сформируют под него рабочую группу. Совместный анализ работы будут проводить эксперты регионального центра компетенций и инженеры предприятия.

Кроме того, компания получит доступ к образовательной платформе «производительность.рф», где её сотрудники смогут освоить новые производственные технологии.