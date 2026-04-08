Предприятие из РТ обязали погасить долги по налогам на 19 млн рублей

Предприятие из Татарстана обязали погасить 19 миллионов рублей долгов по налогам.

Как сообщает СУ СК России по РТ, по версии следствия, с 2021 по 2023 годы руководитель предприятия вносил ложные сведения в налоговые декларации и таким образом уклонялся от уплаты НДС, налога на прибыль и взноса по обязательному страхованию.

Нарушения обнаружили во время проверки. Следователям удалось собрать доказательства вины директора, а также добиться процессуального решения по полному возмещению причиненного ущерба.