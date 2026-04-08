Предприятие из РТ обязали погасить долги по налогам на 19 млн рублей
Как сообщает СУ СК России по РТ, по версии следствия, с 2021 по 2023 годы руководитель предприятия вносил ложные сведения в налоговые декларации и таким образом уклонялся от уплаты НДС, налога на прибыль и взноса по обязательному страхованию.
Нарушения обнаружили во время проверки. Следователям удалось собрать доказательства вины директора, а также добиться процессуального решения по полному возмещению причиненного ущерба.