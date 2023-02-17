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Новости Татарстана и Казани
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Предпринимателям в Казани предложат две новые площадки для размещения торговых объектов
Предстоящим летом в общественных пространствах Казани планируется установить 19 нестационарных торговых объектов (НТО). Впервые предпринимателям для этого предложат две новые площадки – парк в ЖК «Салават Купере» и территорию Голубых озер.
Установить в парках, скверах и на набережных предприниматели смогут вендинговые аппараты с кормом для птиц, фудтраки, кафе, прилавки с напитками и спортивные объекты, сообщает Дирекция парков и скверов.
Торги на размещение НТО будут проводиться на сайте sale.zakazrf.ru – до конца февраля здесь разместят 10 лотов, еще 9 лотов появятся до 11 марта.
Для желающих принять участие в торгах разработана специальная инструкция, доступная по ссылке.
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