Предпринимателям татарстанских моногородов подготовили новые меры поддержки

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ подготовил ряд новых мер поддержки для предпринимателей из моногородов, сообщает пресс-служба Министерства экономики Татарстана.

Так, представители бизнеса могут рассчитывать на льготные кредиты сроком до 15 лет и ставкой от 0% до 5% в зависимости от нужд и территориального расположения. Кроме того, они смогут получить безвозвратное софинансирование от 50% до 95% для объектов инфраструктуры к инвестпроектам и объектов социальной инфраструктуры в моногородах с населением менее 50 тыс. человек. Максимальная сумма такого софинансирования составляет 750 млн рублей.

«Правительство согласовало новые меры поддержки для моногородов, которые в скором времени можно будет получить в ВЭБ.РФ. Несмотря на то, что беспроцентного займа для всех моногородов больше нет, он остался только для городов с режимом ЧС, по рекомендации Правительства, Минэка и Минфина мы расширили границу льготных кредитов с 5 млн до 1 млрд рублей под 1% годовых», – отметила главный управляющий партнёр по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Она добавила, что в текущей ситуации, когда процентная ставка во всех банках высокая, условия по-прежнему остаются беспрецедентными для моногородов.