Предпринимателям Татарстана, торгующим подакцизными товарами, продлили меры поддержки

Возможность получения финансовой поддержки для предпринимателей Татарстана, торгующих подакцизными товарами, продлили до конца 2022 года в соответствии с распоряжением Правительства России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Поддержка коснется владельцев кафе и ресторанов, которые понесли убытки в период распространения коронавируса. Эта программа действует в республике с 2020 года и позволяет субсидировать затраты на оплату услуг сервисов по доставке.

Всего за два года в Татарстане на поддержку более 200 предпринимателей в сфере общественного питания было направлено около 76 млн рублей из регионального и муниципальных бюджетов.