Предпринимателям Татарстана стал доступен ряд бесплатных услуг в рамках нацпроекта

Предприниматели Татарстана могут получить ряд бесплатных услуг в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

В рамках нацпроекта представители малого и среднего бизнеса могут бесплатно получить услуги по сертификации бизнеса, ведению бухгалтерии, выходу на маркетплейсы, оплате участия в деловых выставках и услуги для сельхозпроизводителей.

Для этого представителям бизнеса необходимо подать заявку в региональный центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Министерства экономики Республики Татарстан. При этом заявку на сертификат соответствия производимой продукции можно подать до 1 апреля, заявку на услугу по осеменению коров до 1 сентября, а заявку на оплату участия в деловых выставках до 1 сентября.

Кроме того, до 1 июля 2022 года можно подать заявки на ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовку и сдачу отчетности, кадровое администрирование и расчет заработной платы и выход на маркетплейсы.