Предпринимателям Татарстана разъяснили правила ведения воинского учета

Сотрудники Общественной приемной бизнес-омбудсмена РТ разъяснили предпринимателям правила ведения воинского учета в организации.

Стоит отметить, что вопросы, связанные с ведением воинского учета в организации, стали темой прошедшей сегодня встречи юристов Общественной приемной Уполномоченного при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева с представителями предпринимательского сообщества.

Бизнесменам разъяснили, как зарегистрировать организацию в военкомате, порядок подготовки документов по воинскому учету, а также предоставили образцы всех необходимых документов и форм. В том числе предпринимателям были даны рекомендации по способу взаимодействия с военкоматами и местными властями по вопросу постановки на учет организаций.

Кроме того, на встрече были даны подробные ответы и разъяснения на все интересующие предпринимателей вопросы.

Стоит отметить, что Общественная приемная бизнес-омбудсмена РТ организует видеоконференции для предпринимателей на самые актуальные темы с приглашением специалистов и экспертов в еженедельном формате – по четвергам.