Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Предпринимателям Татарстана разъяснили правила ведения воинского учета
Сотрудники Общественной приемной бизнес-омбудсмена РТ разъяснили предпринимателям правила ведения воинского учета в организации.
Стоит отметить, что вопросы, связанные с ведением воинского учета в организации, стали темой прошедшей сегодня встречи юристов Общественной приемной Уполномоченного при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева с представителями предпринимательского сообщества.
Бизнесменам разъяснили, как зарегистрировать организацию в военкомате, порядок подготовки документов по воинскому учету, а также предоставили образцы всех необходимых документов и форм. В том числе предпринимателям были даны рекомендации по способу взаимодействия с военкоматами и местными властями по вопросу постановки на учет организаций.
Кроме того, на встрече были даны подробные ответы и разъяснения на все интересующие предпринимателей вопросы.
Стоит отметить, что Общественная приемная бизнес-омбудсмена РТ организует видеоконференции для предпринимателей на самые актуальные темы с приглашением специалистов и экспертов в еженедельном формате – по четвергам.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»