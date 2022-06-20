Предпринимателям Татарстана расскажут о преимуществах маркетплейсов перед соцсетями

Завтра, 21 июня, уполномоченный при Президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и директор ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» Инесса Яруллина расскажут предпринимателям республики, как эффективно перейти из социальных сетей на маркетплейсы.

Бизнесменам Татарстана объяснят, почему предприниматели переходят на маркетплейсы, где можно получить навыки менеджера по работе с маркетплейсами и как специалисты Центра электронной торговли помогают бизнесменам продавать на интернет-площадках.

Трансляция начнется в 12.00. Любой желающий сможет задать вопрос по интересующей его теме. На самые интересные из них гости ответят в прямом эфире, а на остальные пользователи получат ответы после окончания программы.