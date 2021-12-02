Предпринимателям Татарстана расскажут о финансовых инструментах для развития бизнеса

Форум «Финансовые инструменты для сектора роста» пройдет 7 декабря 2021 года в Нижнем Новгороде. На нем предприниматели узнают о трендах финансового рынка, возможностях привлечения финансирования и мерах поддержки бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Татарстану.

«Ключевые темы форума отражают современные тенденции на финансовом рынке: развитие альтернативных инструментов привлечения средств, таких как краудфандинг или микрофинансирование, и особенности ведения бизнеса в условиях противоэпидемических мер», — сообщила начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

Спикерами форума выступят представители Банка России, лизинговых и микрофинансовых организаций, органов исполнительной власти и инвестиционных платформ. Участники форума смогут разобраться в особенностях лизинга оборудования, транспорта и недвижимости. Кроме того, предприниматели узнают, как понять специфику работы инвестиционных платформ и выбрать удобную для себя площадку.

Бизнес-форум в 2020 году стал межрегиональным и транслировался в 11 регионах Приволжского федерального округа. За время проведения форума более 1,5 тыс. представителей бизнеса, общественных и финансовых организаций приняли в нем участие. Форум будет проходить в Нижнем Новгороде уже в четвертый раз.

Организаторами мероприятия выступают Волго-Вятское ГУ Банка России и Торгово-промышленная палата Нижегородской области.