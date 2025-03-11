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Экономика 11 марта 2025 06:00

Предпринимателям Татарстана расскажут, как выйти на белорусский рынок

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Делегация Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) приедет в Татарстан и проведет в Казани встречу для предпринимателей, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РТ (ТПП РТ).

Событие пройдет 17 марта с участием председателя правления БУТБ Александра Осмоловского, руководителя отделения Посольства Белоруссии в Казани Виктора Щетько и торгово-экономического представителя Татарстана в Белоруссии Ильхама Кашапова.

На встрече презентуют торгово-экономический потенциал Белоруссии и познакомят с биржевыми механизмами БУТБ, которые способствуют взаимной торговле. Участникам дадут рекомендации и инструменты для выхода на белорусский рынок и сбыта продукции татарстанских предпринимателей.

Белорусская универсальная товарная биржа – единственная товарная биржа в Белоруссии и крупнейшая в Восточной Европе, на которой все сделки завершаются оплатой и физической поставкой товара. На 1 марта на бирже аккредитовано 43 компании из Татарстана, включая 10 новых за прошлый год. Общий объем биржевых сделок с их участием в 2024-м составил почти 50 млн долларов (рост – в 10 раз по сравнению с 2023 годом).

#ТПП РТ #Беларусь #Белоруссия #бизнес #предприниматели
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