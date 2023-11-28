Предпринимателям Татарстана рассказали о тонкостях работы с госзакупками

В Казани стартовал бесплатный обучающий семинар для предпринимателей, посвященный работе с сервисом госзакупок. Обучение стало завершающим этапом этого года в череду курсов для бизнеса по работе с этим сервисом, сообщила заместитель генерального директора Цнетра развития закупок РТ Наиля Габидуллина.

«В этом году это уже третье мероприятие, можно сказать завершающее. На этом обучении мы рассказываем, как эффективно вести переговоры с заказчиком и на каком этапе это можно сделать, финансовые и репутационные риски. То есть в этот раз более юридическая направленность», – рассказала Габидуллина.

По ее словам, многие предприниматели зачастую торопятся с выбором заказчика, когда видят «сладкую» цену на какой-то контракт и не анализируют полностью, чем может обернуться выгодный, на первый взгляд, контракт.

Напомним, что похожие обучения уже проходили в Казани. Так, в апреле прошел форум для новичков, где предпринимателей обучили азам работы с госзакупками. Вторая встреча была уже для более опытных бизнесменов, а также тех, кто прошел первый этап.

Габидуллина поделилась, что в следующем году центр развития закупок Татарстана планирует продолжить аналогичные обучения, причем в планах увеличить количество встреч до шести раз в год. При этом, курсы будут и дальше затрагивать новые темы, а не повторять уже пройденное.

Так, одним из фокусов внимания должны стать офсетные контракты – когда предприниматель открывает производство, а государство гарантирует, что будет покупать эту продукцию. Отметим, что руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина тоже говорила, о необходимости развиваться в этом направлении.

Мероприятие организовано Государственным комитетом Татарстана по закупкам при организационной поддержке «Центра развития закупок РТ», на площадке которого и проходит обучение.