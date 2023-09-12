Предпринимателям Татарстана рассказали о лайфхаках по работе с госзакупками

В Казани прошел республиканский форум предпринимателей «Новации в госзакупках. Что нужно знать бизнесу». Генеральный директор Центра развития закупок РТ Наиля Володина рассказала, что мероприятие в большей степени посвящено различным лайфхакам в работе с госзакупками.

По ее словам, это уже третья подобная встреча. Первая была посвящена азам работы с госзакупками и первым шагам в работе с ними, а на второй участникам рассказали о площадках, на которых стоит начинать работать новичкам.

«Это уже не первое мероприятие, которое мы проводим. Оно, в первую очередь, необходимо, чтобы поставщики обрели знания и уверенность в работе с закупками, потому что на такие встречи приходят, как правило, те, кто еще не участвовал в закупках либо имеет негативный опыт», – отметила она.

По словам Володиной, на форуме предприниматели узнают о правилах участия в госзакупках и о том, что необходимо сделать для увеличения шансов на победу.

Участникам рассказали о типичных ошибках в закупках, точках развития бизнеса в условиях санкций, банковском секторе, антимонопольном контроле и системе электронного документооборота.