Предпринимателям Татарстана помогут выйти на зарубежные маркетплейсы

Республиканский Фонд поддержки предпринимательства поможет предпринимателям Татарстана выйти на зарубежные торговые площадки. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Такую услугу предоставляет Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) — структура Фонд поддержки предпринимательства.

Услуга по оказанию содействия в выходе на зарубежные маркетплейсы включает создание и оформление личного кабинета, размещение продукции на площадке и обучение сотрудников компании работе в интернет-магазине.

Республиканские предприниматели смогут попасть на крупные международные торговые площадки: Alibaba, Medical Expo, Agri Expo, Amazon, Amazon.de + Edeka, eBay, Epinduo, Satu.kz, Zalando и Fordaq.

Специалисты ЦПЭ помогут предпринимателям организовать бизнес на всех этапах работы с зарубежной платформой. В свою очередь компании должны будут произвести и поставить необходимый объем продукции.

Услуга бесплатная. Поддержка оказывается по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он, как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.