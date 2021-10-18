Предпринимателям РТ, участвующим в закупках, будут доступны банковские гарантии под 1,2%

Предпринимателям Татарстана, участвующим в закупках, будут доступны банковские гарантии по сниженной ставке от 1,2%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Гарантийный фонд РТ подписал соглашение о сотрудничестве с ведущей независимой платформой России Goodfin по выдаче банковских гарантий. Соглашение даст возможность татарстанским предпринимателям с 1 января 2022 года получать поддержку Гарантийного фонда РТ для обеспечения участия в закупках.

На текущий момент, кредитные организации взымают комиссию за предоставление данной услуги в размере не менее 2% от размера предоставляемой гарантии. Поддержка Гарантийного фонда позволит субъектам малого и среднего бизнеса существенно снизить расходы и получать гарантии по ставке от 1,2%.

Платформа позволит субъектам МСП быстро и удобно подать заявку на гарантию непосредственно через личный кабинет и получить решение от Гарантийного фонда РТ в течение нескольких часов. Таким образом, предприниматели получают «независимые гарантии» дистанционно, в режиме 24/7, с соблюдением требований действующего законодательства.

«Уверен, что использование передового опыта, удобство, скорость, автоматизация процесса выдачи, наработанная многолетняя практика платформы позволят Гарантийному фонду Республики Татарстан предоставить предпринимателям сервис и скорость, к которой они привыкли при обращении в банки. Возможности гибкого регулирования ценовой политики, меры государственной поддержки дадут возможность предпринимателям Татарстана получать независимую гарантию под самый низкий процент в сегменте», — сообщил директор Гарантийного фонда РТ Рустем Мухамедшин.

Отметим, всего по итогам 2020 года в Республике Татарстан с субъектами малого и среднего предпринимательства было заключено 47 954 контрактов на участие в закупках на сумму 69,2 млрд рублей.