Предпринимателям РТ расскажут об акселерационной программе «Экспортный Форсаж»

22 сентября в казанском Доме предпринимателя пройдет информационное мероприятие для потенциальных участников акселерационной программы «Экспортный Форсаж». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Экспортный форсаж» — это курс по ускоренному выводу предприятий малого и среднего бизнеса на экспорт, состоящий из шести образовательных модулей и комплекса услуг по информационно-консультационной поддержке на всех этапах реализации акселерационной программы.

Специалисты Центра поддержки экспорта подведомственного Министерству экономики РТ Фонда поддержки предпринимательства РТ расскажут о сроках запуска акселерационной программы, условиях и этапах ее реализации.

Мероприятие бесплатное и проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Мероприятие пройдет по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 28, аудитория «Алафузов». Начало мероприятия в 10.00.