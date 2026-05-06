Предпринимателям РТ расскажут о защите бизнеса от штрафов за несвоевременную маркировку продукции

Для подготовки бизнес-сообщества Татарстана к автоматизации процессов выявления нарушений правил маркировки товаров, которая стартует в сентябре этого года, в казанском Доме предпринимателя состоится семинар «Открытый диалог с бизнесом: автоштрафы за реализацию продукции без маркировки с сентября 2026 года – что сделать, чтобы не попасть под штрафы».

Мероприятие организовано при поддержке Министерства экономики РТ и подведомственного ему Центра «Мой бизнес» НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» и Управления Роспотребнадзора по РТ.

На встрече участники узнают о лицах, входящих в зону риска получения штрафов, об автоматическом процессе выявления нарушений, об ошибках, допускаемых при маркировке товаров, и о том, какие шаги нужно совершить для защиты своего бизнеса. Также на семинаре можно будет задать спикерам интересующие вопросы.

Спикерами конференции станут заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по РТ Регина Николаева и ведущий специалист Центра поддержки «Честный знак» Елена Сабанова.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке. Количество мест ограничено.

Мероприятие очное, состоится 20 мая 2026 года, начало – в 14:00.