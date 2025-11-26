news_header_top
Экономика 26 ноября 2025 10:26

Предпринимателям напомнили о необходимости уплаты страховых взносов до 29 декабря

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

УФНС по Татарстану сообщило о переносе срока уплаты фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. С 2025 года этот платеж необходимо производить не до 31 декабря, как ранее, а до 28 декабря. Поскольку в 2025 году эта дата выпадает на выходной, крайним сроком станет 29 декабря.

Фиксированный размер страховых взносов на 2025 год составляет 53 658 рублей.

В ведомстве уточнили, что при прекращении деятельности взносы следует перечислить в течение 15 дней после снятия с учета в налоговой инспекции. Для расчета суммы платежа доступен онлайн-калькулятор на сайте ФНС.

За просрочку предусмотрено начисление пени. При этом обязанность по уплате взносов действует с момента регистрации в качестве плательщика и до снятия с учета, вне зависимости от фактического ведения деятельности и уровня дохода.

В налоговой службе напомнили, что своевременная уплата взносов влияет на формирование страхового стажа: только при фактическом перечислении средств периоды деятельности засчитываются в стаж, необходимый для получения полноценной страховой пенсии.

