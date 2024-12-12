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Предпринимателям из РТ предлагают арендовать почти 1 тыс. свободных объектов недвижимости
Субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым из Татарстана предлагают арендовать 956 свободных объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Минземимущества РТ.
На данный момент татарстанским предпринимателям, включая самозанятых, передали по договорам аренды на льготных условиях 284 объекта государственного и муниципального имущества, 35 из них – в этом году.
«Малое и среднее предпринимательство арендует объекты недвижимости для производства, переработки или сбыта сельскохозяйственной продукции, оказания коммунальных и бытовых услуг населению, строительства и реконструкции объектов социального назначения, производства продовольственных и промышленных товаров, лекарственных средств и изделий медицинского назначения», – говорится в сообщении.
Льготный порядок предусматривает безвозмездную аренду в первый и второй годы, 25% арендной платы — в третий, 50% — в четвертый, 75% — в пятый и в шестой, последующие годы аренды – 100 % от размера арендной платы. Арендная плата устанавливается по результатам оценки рыночной стоимости аренды имущества.
Имущественная поддержка реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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