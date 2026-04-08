Происшествия 8 апреля 2026 19:38

Предпринимателя из Заинска оштрафовали за неуплату таможенных платежей на 3 млн рублей

Суд рассмотрел уголовное дело о неуплате таможенных платежей на сумму свыше 3 млн рублей и вынес приговор 32-летнему жителю Заинска. Мужчина признан виновным по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей, сообщили в канале Приволжской транспортной прокуратуры в MAX.

Суд установил, что с 2022 по 2025 год индивидуальный предприниматель покупал на зарубежной электронной торговой площадке товары для последующей перепродажи. Всего он приобрел более 12 тысяч единиц продукции – игрушек, которые поступали к нему международными почтовыми отправлениями.

Товары не проходили обязательное таможенное декларирование, из-за чего мужчина не заплатил таможенные платежи на сумму более 3 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Камской транспортной прокуратуры суд признал его виновным и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Также отмечается, что задолженность по таможенным платежам была погашена.

#штрафы #Прокуратура #таможня
Финал XVII проекта «Яз Гүзәле» собрал в Казани участниц из 16 регионов России

В MAX появилась лента рекомендаций каналов для удобного поиска авторов

